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«Ел татары – 2026» бәйгесендә тавыш бирү башлана

10 сентябрьдә «Ел татары – 2026» бәйгесендә тавыш бирү башлана. Тавышларны «Миллиард.Татар» сайтында һәм проектның социаль челтәрләрендә бирергә мөмкин булачак.

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