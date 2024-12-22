В областном центре появились тактические и стратегические детекторы транспорта

Началось создание интеллектуальной транспортной системы С 2024 года Центр организации дорожного движения приступил к реализации трехлетнего проекта по созданию интеллектуальной транспортной системы в Смоленске.
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