Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам

Бывшему президенту США Дональду Трампу 4 апреля будут предъявлены обвинения по 33 пунктам. Как сообщил политик в своей социальной сети Truth Social, эти сведения стали достоянием гласности из-за действий прокурора Элвина Брэгга, ведущего дело.