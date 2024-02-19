В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины

В рамках запланированных на территории японской столицы мероприятий, которые будут посвящены работе по отстраиванию украинских населённых пунктов и развитию экономики, не будет транслироваться видеообращение руководителя киевского режима Владимира Зеленского.
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