Великие тени истории

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Свежие комментарии

  • Лидия Тимофеева
    Да, главное на расслабляться Кремлю, это там до сих пор медлят с обескровливанием гейропы. Уже много раз говорил потр...Чучело Европы.
  • Olga Chuhutina
    В Канаде  тоже такое же оно.....Поздравим латышей...
  • Zoia Goldshtab
    Ну латышиииииии.....доехали чухонцы......Поздравим латышей...

Их нравы.

Их нравы.

Автор иллюстрации: https://t.me/kukufffkaНаверно вы уже видели-читали, как при разгроме  колонны 47 мехбригады ВСУ командир лишь одной БМП Bradley задержался, чтобы взять на броню оставшуюся без собственного транспорта пехоту, а остальные сбежали.

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