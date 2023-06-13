Автор иллюстрации: https://t.me/kukufffkaНаверно вы уже видели-читали, как при разгроме колонны 47 мехбригады ВСУ командир лишь одной БМП Bradley задержался, чтобы взять на броню оставшуюся без собственного транспорта пехоту, а остальные сбежали.