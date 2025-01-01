Ракова: в новогоднюю ночь в Москве родились 28 мальчиков и 32 девочки

В новогоднюю ночь в Москве родились 60 детей, среди них 28 мальчиков и 32 девочки. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, первым в 2025 году, в 00:09, родился малыш весом 3380 г в роддоме №1 при ГКБ имени Иноземцева.