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Ракова: в новогоднюю ночь в Москве родились 28 мальчиков и 32 девочки

Ракова: в новогоднюю ночь в Москве родились 28 мальчиков и 32 девочки

В новогоднюю ночь в Москве родились 60 детей, среди них 28 мальчиков и 32 девочки. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, первым в 2025 году, в 00:09, родился малыш весом 3380 г в роддоме №1 при ГКБ имени Иноземцева.

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