В ВСУ заявили, что Россия может увеличить направления ударов по инфраструктуре Украины

Официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России намереваются нарастить направления ударов по расположенным в государстве наземным целям, в том числе объекты энергоинфраструктуры.
Официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России намереваются нарастить направления ударов по расположенным в государстве наземным целям, в том числе объекты энергоинфраструктуры.
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