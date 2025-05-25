"Пиши, но идентифицируйся!" МВД изменило правило подачи обращений через сайт. Теперь, чтобы подать заявление в полицию онлайн, мало просто быть возмущённым гражданином.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
"Пиши, но идентифицируйся!" МВД изменило правило подачи обращений через сайт. Теперь, чтобы подать заявление в полицию онлайн, мало просто быть возмущённым гражданином.