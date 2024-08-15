Аренда. Полезная площадь 40кв.м. г. Новоаннинский пл.Ленина 3/14 обращаться по тел.8 905 061 83 67.
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Аренда. Полезная площадь 40кв.м. г. Новоаннинский пл.Ленина 3/14 обращаться по тел.8 905 061 83 67.