Более 100 палестинцев погибли в Газе во время ночных бомбардировок

Израильские военные атаковали более 200 объектов в секторе Газа после отмены перемирия. В результате бомбардировок убиты 109 палестинцев и десятки ранены, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на данные ЦАХАЛ.
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