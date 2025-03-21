Колесная тяжесть: доступно ли такси для инвалидов в России

Социальное такси востребовано для инвалидов, однако с его доступностью пока остаются серьезные проблемы: если в Москве более-менее неплохо работает и государственная услуга, и частные сервисы, то в регионах выбраться из дома на какое-либо мероприятию человеку, прикованному к коляске, крайне сложно.
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