Колесная тяжесть: доступно ли такси для инвалидов в России

Социальное такси востребовано для инвалидов, однако с его доступностью пока остаются серьезные проблемы: если в Москве более-менее неплохо работает и государственная услуга, и частные сервисы, то в регионах выбраться из дома на какое-либо мероприятию человеку, прикованному к коляске, крайне сложно.