ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту в банках

ЦБ РФ возобновил возможность продажи наличной валюты россиянам для финансовых организаций. С 18 апреля по 9 сентября текущего года финорганизации могут продавать гражданам наличную валюту, но лишь ту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года.