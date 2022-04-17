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ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту в банках

ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту в банках

ЦБ РФ возобновил возможность продажи наличной валюты россиянам для финансовых организаций. С 18 апреля по 9 сентября текущего года финорганизации могут продавать гражданам наличную валюту, но лишь ту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года.

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