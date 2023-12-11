Депутат ГД Немкин рассказал, как мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах»

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, поделился информацией о том, как мошенники в настоящее время пытаются взламывать аккаунты граждан на портале «Госуслуги».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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