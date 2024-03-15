Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал работу

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ в Москве начал свою работу, все наблюдатели вышли на свои дежурства, сообщил его руководитель Вадим Ковалев в Telegram-канале штаба.
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