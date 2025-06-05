МЧС до конца года добавит адреса бомбоубежищ на «Госуслуги»

В МЧС России планируют добавить адреса бомбоубежищ на портал «Госуслуги» до конца 2025 года. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов.
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