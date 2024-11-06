Мэрия назвала дату открытия елочных базаров в Новосибирске

Купить ель или пихту к Новому году можно будет как на правом, так и на левом берегу Новосибирска. Елочные базары будут располагаться на земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности, или же тех, государственная собственность на которые не разграничена, добавили в мэрии Новосибирска.