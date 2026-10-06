Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Балкенкройц: что означает крест на немецкой бронетехнике на самом деле

На фотографиях и кадрах хроники Второй мировой войны немецкие танки неизменно несут на броне характерный знак — прямые белые полосы, образующие крест.

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