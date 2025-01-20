Как взлетает мирный атом

О технологиях, за счет которых Россия и мир могут создать новую атомную энергетику и в очередной раз перенастроить глобальный энергобаланс, — в интервью с физиком-ядерщиком, советником гендиректора «Росатома» Владимиром АсмоловымОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Доктор технических наук, профессор, советник гендиректора ГК «Росатом» Владимир Асмоловчитайте на monocle.