Как взлетает мирный атом

О технологиях, за счет которых Россия и мир могут создать новую атомную энергетику и в очередной раз перенастроить глобальный энергобаланс, — в интервью с физиком-ядерщиком, советником гендиректора «Росатома» Владимиром АсмоловымОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Доктор технических наук, профессор, советник гендиректора ГК «Росатом» Владимир Асмоловчитайте на monocle.
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