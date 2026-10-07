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Регионы России

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Лидер партии АдГ Алиса Вайдель критикует канцлера Мерца за политику по Украине

Лидер партии АдГ Алиса Вайдель критикует канцлера Мерца за политику по Украине

Сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель обвинила канцлера ФРГ Фридриха Мерца в том, что он превращает Германию в мишень для России.

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