На главной трассе ЯНАО начались дорожные работы

В ЯНАО начались дорожные работы на трассе Надым — Салехард. К нормативному состоянию за сезон планируется привести 47 километров дорожного полотна, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии