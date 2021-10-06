Кабмин обсудит мораторий на штрафы для сетевых компаний, не заменивших счетчики на умные

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг, 7 октября, обсудит законопроект о моратории на штрафы для поставщиков электроэнергии, не заменивших традиционные приборы учета электричества на "умные" счетчики.
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