Депутат Аксаков призвал пресечь схему с накруткой кешбэка

Финансовые схемы с возвратом товаров, за которые клиент уже получил кешбэк, необходимо пресечь. Такое мнение 1 апреля выразил председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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