«Она умная, красивая, но парней нет»: психолог — о том, стоит ли маме вмешиваться

«У дочери трудности в общении с молодыми людьми — стоит ли помогать и как?»Вмешиваться или ждать — отвечает психолог«Мамма Mia!»Разбираем письмо матери девятнадцатилетней девушки и предлагаем профессиональный взгляд на деликатную ситуацию.