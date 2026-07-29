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«Она умная, красивая, но парней нет»: психолог — о том, стоит ли маме вмешиваться

«Она умная, красивая, но парней нет»: психолог — о том, стоит ли маме вмешиваться

«У дочери трудности в общении с молодыми людьми — стоит ли помогать и как?»Вмешиваться или ждать — отвечает психолог«Мамма Mia!»Разбираем письмо матери девятнадцатилетней девушки и предлагаем профессиональный взгляд на деликатную ситуацию.

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