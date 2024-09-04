Эксперты пророчат дальнейшее ослабление рубля

Сбербанк ожидает, что курс рубля будет в дальнейшем ослабляться в сравнении с нынешним уровнем. Об этом заявил РБК старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
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