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The Moscow Post

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Владимир Путин назвал укрепление партнерства с Вьетнамом одним из приоритетов РФ

Владимир Путин назвал укрепление партнерства с Вьетнамом одним из приоритетов РФ

В ходе переговоров со своим вьетнамским коллегой То Ламом Президент России Владимир Путин заявил, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов, передает корреспондент The Moscow Post.

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