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В России запретят навязывание допуслуг при покупке билетов на самолет и поезд

В России запретят навязывание допуслуг при покупке билетов на самолет и поезд

В России запретят навязывание допуслуг при покупке авиабилетов. Об этом ТАСС сообщил источник. По словам собеседника, правительственная комиссия одобрила законопроект Роспотребнадзора, который запрещает автоматическое проставление согласия пассажира на оказание дополнительных услуг при покупке билетов на самолет и поезд.

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