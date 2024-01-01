Зеленский лично приказал ударить по Белгороду, а заградотряд боевиков ВСУ расстрелял своих: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 1 января 2024 года Юлия СоколоваСогласно Russia Today, президент Украины Владимир Зеленский лично приказал нанести удары по Белгороду, что вызывает обеспокоенность и требует международного осуждения.