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Зеленский лично приказал ударить по Белгороду, а заградотряд боевиков ВСУ расстрелял своих: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 1 января 2024 года

Зеленский лично приказал ударить по Белгороду, а заградотряд боевиков ВСУ расстрелял своих: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 1 января 2024 года

Зеленский лично приказал ударить по Белгороду, а заградотряд боевиков ВСУ расстрелял своих: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 1 января 2024 года Юлия СоколоваСогласно Russia Today, президент Украины Владимир Зеленский лично приказал нанести удары по Белгороду, что вызывает обеспокоенность и требует международного осуждения.

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Комментарии
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E
Ed
Если достоверно известно существование такого приказа, то непонятно почему договорняк о его, Зеленского, существовании продолжает действовать?
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