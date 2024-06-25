Житель Глазова осужден за сексуальное насилие над 12-летней девочкой

Житель Глазова был признан виновным в сексуальном насилии над 12-летней девочкой. По данным Глазовского районного суда, преступление было совершено в один из дней ноября прошлого года, когда мужчина вступил в интимную связь со своей жертвой, не достигшей 14-летнего возраста.