Ветеринар Погребняк: ежегодная вакцинация защитит питомцев от бешенства

Ежегодная вакцинация — единственный способ защитить домашнее животное от смертельно опасного вируса бешенства, рассказал «Москве 24» заведующий Калининской государственной ветеринарной клиникой Геннадий Погребняк.
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