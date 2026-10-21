© Сергей Бобылев/РИА НовостиСпециальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин рассмотрит возможность возобновления трехсторонних переговоров по Украине, где можно было бы обсуждать технические вопросы.