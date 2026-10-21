© Сергей Бобылев/РИА НовостиСпециальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин рассмотрит возможность возобновления трехсторонних переговоров по Украине, где можно было бы обсуждать технические вопросы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ким Чен Ын осмотр...
- РЕН ТВ: в Вологде...
- СБ Рютте: Уиткофф и ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым