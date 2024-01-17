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Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, обзоры ремастера The Last of Us 2, анонс Prison Architect 2…

Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, обзоры ремастера The Last of Us 2, анонс Prison Architect 2…

Первые оценки The Last of Us Part II Remastered, дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, игроки отвыкнут покупать игры, авторы Cities: Skylines II жалуются на токсичность, подробности Prison Architect 2, трейлер Frostpunk 2, Helldivers 2 ушла на золото, для Cult of& .

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