В Ростове обсудили вопросы трудоустройства подростков в разных сферах

Минувшим летом порядка 300 работодателей организовали рабочие места для подростковВ Ростове-на-Дону 18 октября состоялось расширенное заседание Совета директоров предприятий и организаций донской столицы, которое прошло в Ростовском колледже связи и информатики.
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