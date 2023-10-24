Аэропорт Перми закрыли после инцидента с выкатившимся с полосы самолетом

Пассажирский самолет при посадке в Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Все произошло в 06:30 по местному времени (04:30 мск) во вторник, 24 октября с бортом авиакомпании Smartavia, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Большое Савино».