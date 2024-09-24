❗️Внимание❗️Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 24 сентября с 16. 00 до 17.00 час света не будет по следующим адресам: Ул.
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❗️Внимание❗️Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 24 сентября с 16. 00 до 17.00 час света не будет по следующим адресам: Ул.