Когда со стороны стран Прибалтики в адрес России звучат агрессивные заявления, то невольно сразу же вспоминается басня Ивана Крылова «Слон и моська».
Николай Петров. Эстония собралась на войну с Россией
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Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=FRVjlI7NzMA
"Земля Санникова"_ Живо, по пещерам...!!!
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4 час.
Балу -
Ключевые слова - «Россия точно готовится к войне: в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Я видел планы НАТО»... Т.е. по ПЛАНАМ НАТО (!!!) Россия готовится к войне... НАТО планирует, когда, как и с кем Россия начнет войну... А у России своих планов нету?... И, кстати, бравый тормознутый генерал... или генеральный тормоз?... подумал бы для начала (если есть чем) зачем России нападать на эстонию...
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2 час.
лл
лина любимцева
ВОТ ЧТО ТАКОЕ делают США, что практически ВСЕ европейские государства находятся под их безусловным влиянием? ЧЕМ ОНИ ИХ БЕРУТ И ДЕРЖАТ В УЗДЕ?
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1 час.
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