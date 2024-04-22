Николай Петров. Эстония собралась на войну с Россией

Балу -

Ключевые слова - «Россия точно готовится к войне: в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Я видел планы НАТО»... Т.е. по ПЛАНАМ НАТО (!!!) Россия готовится к войне... НАТО планирует, когда, как и с кем Россия начнет войну... А у России своих планов нету?... И, кстати, бравый тормознутый генерал... или генеральный тормоз?... подумал бы для начала (если есть чем) зачем России нападать на эстонию...