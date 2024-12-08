Трое детей стали сиротами после внезапной смерти родителей в Башкирии

В Башкирии трое детей стали сиротами после смерти родителей в частном доме В Иглинском районе Башкирии в частном доме были найдены тела 36-летнего мужчины и его 34-летней супруги, у них остались трое детей, сообщает KP.
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