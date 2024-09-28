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В ЦАХАЛ заявили о пожаре к востоку от Иерусалима из-за падения ракеты

В ЦАХАЛ заявили о пожаре к востоку от Иерусалима из-за падения ракеты

Global Look Press/David Cohen Возгорание возникло в районе еврейских поселений к востоку от Иерусалима в результате падения ракеты, которую, как установили военнослужащие израильской армии (ЦАХАЛ), запустили со стороны Ливана.

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