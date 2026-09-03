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Во Вьетнаме создали приложение для помощи русскоязычным туристам

Во Вьетнаме создали приложение для помощи русскоязычным туристам

Во Вьетнаме создали приложение для помощи туристам. Программа, адаптированная для россиян, позволяет получить юридическую поддержку, помогает при несчастных случаях, потере документов и краже имущества.

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