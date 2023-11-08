В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Филипоненко

В Луганске трагически погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики, экс-глава управления Народной милиции Михаил Филипоненко, сообщил 8 ноября в своих соцсетях депутат регионального парламента Юрий Юров.
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