Два простых рецепта маринованного чеснока на зиму

ЕдаБольше по теме Когда чеснока уродилось много, вовсе не обязательно весь его убирать на хранение. Часть вполне можно замариновать, тем более что маринованный чеснок – это ароматное и вкусное дополнение практически к любому блюду.
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