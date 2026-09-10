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Хайтек+

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Новая революция от Маска: Cybercab собираются в 5 раз быстрее обычных машин

Новая революция от Маска: Cybercab собираются в 5 раз быстрее обычных машин

Маск процитировал видео с официального аккаунта Robotaxi, где показан процесс производства https://hightech.

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