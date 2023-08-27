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Появились кадры, как боец ВСУ прикрывает российского солдата в ближнем бою

Появились кадры, как боец ВСУ прикрывает российского солдата в ближнем бою

Военкор Дмитрий Кулько снял репортаж о высоте 215.7 под Клещеевкой. Российским бойцам настолько быстро удалось занять часть позиций и внести хаос в стан враг, что несколько украинских солдат запутались и стали вести бой со своими.

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Комментарии
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МВ
Михаил Волхонов
Вспомнил что он русский.
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10 час.
Надежда Белугина
ПЕРЕПУТАЛИ ОКОПЫ Надежда Белугина-Подюжская Бой под Клещеевкой Вы поверьте, то не байки, Так бывает на войне, То ль от страха, то ль в запарке, То ли бес шутил извне. Только вырвались фашисты Из окопов чуть вперёд, Но мишени в поле чистом, Русский встретил пулемёт. Видно, в сводках не успели «Украм» сразу сообщить: Их позицию сумели Наши тут же захватить. Возвратились, отдышались, Бьёт исправно их сосед, В ту же сторону старались Бить на выстрелы в ответ. Бой окончен! Ну, а сбоку: «Руки кверху!» - «Что за бред?! Как?» Своих, вояки в шоке, Уж давно и следа нет. «Ну, спасибо за подмогу! Вас берём мы на обмен! Вместе сделав «перемогу», Мы - на отдых, вы же - в плен!&quot; © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123082605333
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3 час.

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