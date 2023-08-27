Появились кадры, как боец ВСУ прикрывает российского солдата в ближнем бою

Надежда Белугина

ПЕРЕПУТАЛИ ОКОПЫ Надежда Белугина-Подюжская Бой под Клещеевкой Вы поверьте, то не байки, Так бывает на войне, То ль от страха, то ль в запарке, То ли бес шутил извне. Только вырвались фашисты Из окопов чуть вперёд, Но мишени в поле чистом, Русский встретил пулемёт. Видно, в сводках не успели «Украм» сразу сообщить: Их позицию сумели Наши тут же захватить. Возвратились, отдышались, Бьёт исправно их сосед, В ту же сторону старались Бить на выстрелы в ответ. Бой окончен! Ну, а сбоку: «Руки кверху!» - «Что за бред?! Как?» Своих, вояки в шоке, Уж давно и следа нет. «Ну, спасибо за подмогу! Вас берём мы на обмен! Вместе сделав «перемогу», Мы - на отдых, вы же - в плен!" © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123082605333