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Zero Hedge

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We Are Not In A Recession... So Why Are We Borrowing Like It?

We Are Not In A Recession... So Why Are We Borrowing Like It?

We Are Not In A Recession. So Why Are We Borrowing Like It? Authored by Ken Buck via The Epoch Times, Despite a lot of talk about fiscal responsibility, lawmakers in Washington are continuing to run up the tab on America's already maxed-out credit card.

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