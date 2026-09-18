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DOGE должен восстановить устойчивость $0,095 по мере увеличения накопления китов

DOGE должен восстановить устойчивость $0,095 по мере увеличения накопления китов

Dogecoin в настоящее время торгуется вблизи нижней границы диапазона $0,08, при этом токену необходимо вырасти примерно на 80%, чтобы приблизиться к отметке $0,15.

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