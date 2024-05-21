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Парламентская газета

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Работников предложили отпускать на удаленку в сезон аллергии

Россиянам предложили разрешить переходить на удаленную работу во время сезонной аллергии. Такой законопроект 21 мая внесла в Госдуму группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии, председателем Комитета по международным делам Леонидом Слуцким.

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