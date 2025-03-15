Туск расстроился из-за победы российской теннисистки Мирры Андреевой

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство из-за победы российской теннисистки Мирры Андреевой над польской спортсменкой Игой Свентек в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации в американском Индиан-Уэллсе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии