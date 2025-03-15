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Туск расстроился из-за победы российской теннисистки Мирры Андреевой

Туск расстроился из-за победы российской теннисистки Мирры Андреевой

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство из-за победы российской теннисистки Мирры Андреевой над польской спортсменкой Игой Свентек в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации в американском Индиан-Уэллсе.

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