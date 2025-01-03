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Запад готовит фашистский Майдан в России – Федоров

Запад готовит фашистский Майдан в России – Федоров

Политнавигатор Страны западного блока готовят в России государственный переворот, подкреплённый «майданом» на почве этнической ненависти.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
А Русская община?
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1 час.
саша дмитренко
вы  сначала  рожайте  по  5  детей  а  потом  верещи  о  ненужности  мигрантов
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1 час.
саша дмитренко
думаю  она  под  контролем,,,надо-прихлопнут!  всетаки  и  польза  от  них  иногда  бывает,,,
Ответить
1 час.

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