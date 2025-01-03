Политнавигатор Страны западного блока готовят в России государственный переворот, подкреплённый «майданом» на почве этнической ненависти.
Запад готовит фашистский Майдан в России – Федоров
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
А Русская община?
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1 час.
саша дмитренко
вы сначала рожайте по 5 детей а потом верещи о ненужности мигрантов
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1 час.
саша дмитренко
думаю она под контролем,,,надо-прихлопнут! всетаки и польза от них иногда бывает,,,
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1 час.
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