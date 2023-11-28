Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Поляки требуют от Украины вернуть Львов

Поляки требуют от Украины вернуть Львов

Польское издание Do Rzeczy со ссылкой на слова активистки Каи Годек сообщило, что в Польше потребовали от Украины вернуть Львов после заявления мэра города о протесте польских перевозчиков на границе со страной.

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