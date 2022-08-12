Зеленский обвинил своих помощников и генералов в предательстве

Во время очередного вечернего обращение к населению Украины, Зеленский сделал ремарку, отдельно обратившись к представителям государственной и местной власти, а также к военным и другим спикерам, комментирующим ход русско-украинского конфликта.
Во время очередного вечернего обращение к населению Украины, Зеленский сделал ремарку, отдельно обратившись к представителям государственной и местной власти, а также к военным и другим спикерам, комментирующим ход русско-украинского конфликта.
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