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Telegram-канал «Гольфстрим»: ЕС готовится к новой сделке с Россией?

Telegram-канал «Гольфстрим»: ЕС готовится к новой сделке с Россией?

В последнее время в Европе снова активно обсуждается тема поставок российского газа. С одной стороны, чиновники ЕС как будто успокоились: хранилища заполнены, СПГ-терминалы построены или строятся, причем в ближайшие годы прогнозируется чуть ли не переизбыток сжиженного газа на мировом рынке.

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