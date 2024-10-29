Telegram-канал «Гольфстрим»: ЕС готовится к новой сделке с Россией?

В последнее время в Европе снова активно обсуждается тема поставок российского газа. С одной стороны, чиновники ЕС как будто успокоились: хранилища заполнены, СПГ-терминалы построены или строятся, причем в ближайшие годы прогнозируется чуть ли не переизбыток сжиженного газа на мировом рынке.